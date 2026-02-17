Sacchetti autoespandenti per i cittadini delle zone alluvionate | nuovo termine per partecipare al bando di assegnazione

Il Comune ha prorogato il bando per distribuire sacchetti autoespandenti ai residenti delle aree alluvionate di maggio 2023, per consentire a più persone di richiederli. La decisione arriva dopo che molte richieste erano rimaste inevase, complicando la ripresa delle attività quotidiane. Ora, i cittadini interessati avranno più tempo per presentare la domanda e ricevere il materiale utile per proteggere le proprie case durante le prossime piogge.

L’iniziativa rientra tra le azioni di supporto alla popolazione e utilizza le risorse residue provenienti dalle erogazioni liberali raccolte per il sostegno agli alluvionati forlivesi È stato prorogato il bando per l’assegnazione di sacchetti autoespandenti destinati ai cittadini colpiti dall’alluvione del maggio 2023. L’iniziativa rientra tra le azioni di supporto alla popolazione e utilizza le risorse residue provenienti dalle erogazioni liberali raccolte per il sostegno agli alluvionati forlivesi. I dispositivi, fino a un massimo di dieci sacchetti per ogni unità immobiliare, saranno consegnati direttamente a domicilio dai volontari della Protezione Civile.🔗 Leggi su Forlitoday.it

È stato pubblicato il bando del Comune di Forlì per l’assegnazione di sacchetti autoespandenti ai cittadini delle zone alluvionate del maggio 2023.

