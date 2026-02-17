Sacchetti autoespandenti per i cittadini delle zone alluvionate | nuovo termine per partecipare al bando di assegnazione
Il Comune ha prorogato il bando per distribuire sacchetti autoespandenti ai residenti delle aree alluvionate di maggio 2023, per consentire a più persone di richiederli. La decisione arriva dopo che molte richieste erano rimaste inevase, complicando la ripresa delle attività quotidiane. Ora, i cittadini interessati avranno più tempo per presentare la domanda e ricevere il materiale utile per proteggere le proprie case durante le prossime piogge.
L’iniziativa rientra tra le azioni di supporto alla popolazione e utilizza le risorse residue provenienti dalle erogazioni liberali raccolte per il sostegno agli alluvionati forlivesi È stato prorogato il bando per l’assegnazione di sacchetti autoespandenti destinati ai cittadini colpiti dall’alluvione del maggio 2023. L’iniziativa rientra tra le azioni di supporto alla popolazione e utilizza le risorse residue provenienti dalle erogazioni liberali raccolte per il sostegno agli alluvionati forlivesi. I dispositivi, fino a un massimo di dieci sacchetti per ogni unità immobiliare, saranno consegnati direttamente a domicilio dai volontari della Protezione Civile.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sacchetti autoespandenti, pubblicato il bando per l’assegnazione ai cittadini delle zone alluvionate
È stato pubblicato il bando del Comune di Forlì per l’assegnazione di sacchetti autoespandenti ai cittadini delle zone alluvionate del maggio 2023.
Pordenone al fianco delle zone alluvionate: al via la raccolta fondiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Decoratori Forlivesi Restauro e tinteggiatura una storia lunga 50 anni.
Sacchetti per la raccolta dell’umido: sono questi i più resistenti del nuovo test italiano (Lidl è tra i peggiori)La raccolta differenziata è una delle pratiche più importanti per la gestione dei rifiuti. Tutti abbiamo il dovere di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale e al riciclo efficiente delle ... greenme.it
Il test Altroconsumo sui sacchetti per la raccolta dell'umido: quali i più resistenti?I sacchetti compostabili costano ai consumatori fino a 49 euro all’anno, e fare ampie scorte non conviene, a 6 mesi dalla produzione diventano più fragili. Milano, 18 ottobre 2024 – Spesso si ... adnkronos.com
Ultimi giorni per richiedere i sacchetti autoespandenti, acquistati dall’Amministrazione grazie alle risorse residue derivanti dalle erogazioni liberali per il sostegno agli alluvionati forlivesi. I dispositivi, nella misura massima di n.10 “sacchetti” per unità immobiliar facebook