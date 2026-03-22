Referendum Giustizia l' appello di Conte | Cittadini devono partecipare mai delegare

Un esponente politico ha lanciato un appello ai cittadini affinché partecipino sempre alle consultazioni referendarie, sottolineando l’importanza di esercitare il diritto democratico di votare. Ha aggiunto che in ogni occasione in cui si presenta un referendum, la presenza degli elettori è fondamentale e che mai si dovrebbe delegare questa responsabilità ad altri. L’appello invita quindi a un coinvolgimento diretto nel processo decisionale.

(LaPresse) “Faccio un appello a partecipare, sempre. Quando c’è una occasione per esprimere un diritto democratico i cittadini devono esserci, non devono mai delegare agli altri”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dopo aver votato per il referendum sulla Giustizia. “Sono stato rapido al voto? Sì avevo le idee chiare”, ha aggiunto l’ex premier lasciando il seggio elettorale di via Giulia, a Roma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, l'appello di Conte: "Cittadini devono partecipare, mai delegare" Articoli correlati Riforma Giustizia: "I cittadini devono sapere per cosa vanno a votare""Il comitato per il 'NO' ha cominciato a Catania la sua campagna referendaria contro la Riforma Nordio. Referendum giustizia, Conte: Se vince il sì i cittadini se la passeranno peggio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Se vince il sì al referendum sulla giustizia i cittadini se la passeranno peggio, mentre saranno avvantaggiati... Referendum giustizia, le ragioni del No | Università degli Studi di Sassari Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia: l’appello di Confesercenti Modena; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum sulla giustizia, l'appello di Scurati: Andiamo tutti a votare No per tutelare la democrazia; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo. Referendum Giustizia, l'appello di Conte: «Cittadini devono partecipare, mai delegare»«Faccio un appello a partecipare, sempre. Quando c’è una occasione per esprimere un diritto democratico i cittadini devono esserci, non devono mai delegare agli altri». Così il presidente del Moviment ... msn.com Referendum Costituzionale Giustizia 2026, risultati affluenza | Diretta: 14,9% alle 12. Come si vota Sì e NoDiretta risultati Referendum Costituzionale Giustizia 2026: affluenza, no quorum e Riforma Nordio. Per cosa, quando e come si vota oggi e domani ... ilsussidiario.net #GMG AFFLUENZA REFERENDUM GIUSTIZIA: ALLE 12 IL DATO NAZIONALE SFIORA IL 14%, IN LIGURIA E' AL 17,5%. GENOVA OLTRE IL 18% A metà mattinata, la partecipazione al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si attesta su nume facebook Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com