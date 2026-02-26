firenze bambini a scuola di moda a palazzo pitti

A Firenze, presso il museo del Costume di Palazzo Pitti, è aperto un percorso dedicato ai bambini per esplorare il mondo della moda. Attraverso attività pratiche e visite guidate, i più giovani apprendono le trasformazioni dello stile nel corso dei secoli, dal Settecento ai giorni nostri. L’iniziativa mira a coinvolgere i ragazzi in un’esperienza educativa e creativa legata al costume e alla moda.

Firenze, 26 febbraio 2026 - Bambini a scuola di moda al museo del Costume di Palazzo Pitti: u n percorso tra colori, tessuti e accessori pensato per i più piccoli, alla scoperta dell'evoluzione della moda dal Settecento ai giorni nostri. È "Lezioni di Stile: un viaggio nella moda tra colori e silhouette", attività didattica rivolta a bambini e famiglie organizzata dalla galleria al secondo piano dell'ex reggia in collaborazione con il Dipartimento Scuola e Giovani. Per l'occasione, il museo apre i propri depositi, portando in sala abiti e accessori originali dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, ordinariamente non esposti.

