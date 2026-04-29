A Pisticci, un elettricista di 40 anni è stato arrestato dopo aver sottratto un oggetto a un’ottantenne residente in Marconia. L’arresto è avvenuto in seguito a una denuncia presentata dalla vittima, che aveva notato il furto e segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. La polizia ha individuato e fermato l’uomo poco dopo, recuperando la refurtiva.

? Cosa sapere Elettricista di 40 anni arrestato a Pisticci dopo aver rubato all'ottantenne in Marconia.. Il sospetto già noto alla polizia è stato condotto in arresti domiciliari.. A Marconia di Pisticci, un uomo di quarant’anni è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato di Matera dopo aver sottratto denaro all’interno dell’abitazione di un anziano di ottant’anni. Il fermento si è scatenato nel cuore del quartiere quando il Commissariato di Pisticci ha ricevuto la segnalazione di un uomo ottantenne, visibilmente smarrito e agitato. Il racconto della vittima, che riferiva la sparizione di somme di denaro dalla propria dimora, ha dato il via a una rapida operazione di controllo sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisticci, arrestato l’elettricista che derubava l’ottantenne

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