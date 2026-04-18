Torino arrestato finto carabiniere che derubava gli anziani | ecco come li aggirava

A Torino, un uomo è stato arrestato e portato in carcere con un’ordinanza di custodia cautelare. È sospettato di aver compiuto diverse truffe e furti ai danni di persone anziane, fingendosi un carabiniere. Le autorità hanno accertato che utilizzava questa falsa identità per ingannare le vittime e portare a termine le sue azioni illecite. L’indagine ha portato alla sua cattura e al relativo provvedimento giudiziario.

Un uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Torino, gravemente indiziato di aver messo a segno una serie di truffe e furti ai danni di anziani fingendosi appartenente alle forze dell'ordine. Le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito un sistema collaudato: mentre un complice contattava telefonicamente le vittime, l'indagato si presentava nelle loro abitazioni, convincendole a consegnare denaro, gioielli e carte bancomat con il pretesto di presunte indagini. L'uomo era già stato arrestato in flagranza lo scorso marzo per un episodio analogo. Le autorità rinnovano l'appello alla prudenza, ricordando che nessuna forza di polizia richiede denaro ai cittadini e invitando a contattare il 112 in caso di dubbi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, arrestato finto carabiniere che derubava gli anziani: ecco come li aggirava Notizie correlate Venezia, truffe agli anziani: arrestato un 20enne dopo il raggiro del “finto Carabiniere”La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 20 anni, di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata... Finto carabiniere rapina due anziani. Ma gli agenti di Polizia lo arrestanoDue anziani sono caduti nella trappola di un truffatore senza scrupoli ma, grazie alla pronta risposta degli agenti del Commissariato di Polizia di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torino: truffa del finto Carabiniere; Truffa del finto carabiniere, il figlio di un’anziana chiama i poliziotti: 21enne arrestato sulla porta di casa; Torino, arrestato finto carabiniere che derubava gli anziani: ecco come li aggirava; Finto carabiniere alla porta di un’anziana: arrestato 21enne a Torino. Derubava gli anziani fingendosi un Carabiniere, un arresto a TorinoLa tecnica utilizzata era quella del finto Carabiniere: mentre il complice agganciava telefonicamente le vittime, il malfattore si presentava presso le loro abitazioni ... italpress.com Truffa agli anziani con la tecnica del finto carabiniere: arrestato autore di diversi colpiArrestato in flagranza il 27 marzo, l'uomo è stato raggiungo in carcere da un'ordinanza di custodia cautelare: l'inchiesta della squadra mobile della polizia ... rainews.it Fino al 28 giugno 2026 l’Associazione culturale Torino Comics propone nella Sala delle Arti del Parco Generale Dalla Chiesa di Collegno una mostra dedicata a Milo Manara, main guest della trentesima edizione di Torino Comics. TUTTI I DETTAGLI E ALTR - facebook.com facebook Politecnico di Torino, saltano i test d’ingresso. Centinaia di studenti rimandati a casa per un guasto al sistema informatico x.com