Derubava i pazienti dentro l’ospedale | cinquantenne arrestato in flagranza

Un uomo di circa cinquant’anni è stato arrestato a Brescia con l’accusa di aver rubato all’interno di un ospedale. Secondo quanto riferito, si introduceva nelle stanze dei pazienti, li osservava e, quando questi si allontanavano, prendeva oggetti di valore lasciati incustoditi. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, durante un episodio in cui il sospettato si stava appropriando di alcuni beni.

Brescia, 4 marzo 2026 – Si intrufolava negli ospedali, osservava i pazienti, poi quando gli stessi si assentavano dalle stanze, arraffava qualsiasi oggetto di valore che trovava. Il furbetto è un cinquantenne bresciano, al quale la Polizia ha dato del filo da torcere. La Squadra Mobile infatti l’ha arrestato in flagranza mentre si aggirava per i reparti della Poliambulanza in città. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori il ladro, un pluripregiudicato con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persone, colpiva serialmente negli ospedali e nelle case di cura a Brescia. Nel caso specifico aveva appena rubato appunto in Poliambulanza, dove i poliziotti lo tenevano d’occhio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi è il ladro senza scrupoli che derubava i pazienti ricoverati in PoliambulanzaLe sue vittime preferite, purtroppo, erano i pazienti in degenza tra i vari reparti: ma non disdegnava nemmeno medici, infermieri e operatori.

