Piste ciclabili a Viterbo nuova mano di rosso prima dell' omologazione | FOTO?

A Viterbo, tra i quartieri Carmine e Murialdo, gli operai sono impegnati nella ripintura di una pista ciclabile con vernice rossa. La ripresa dei lavori avviene prima dell'omologazione ufficiale del tracciato, che già in passato aveva mostrato segni di usura e perdita di visibilità. La fase di intervento riguarda un'area urbana interessata da recenti lavori di riqualificazione.

Il rosso torna protagonista sull'asfalto delle vie tra i quartieri Carmine e Murialdo di Viterbo. Gli operai sono al lavoro per ridipingere la pista ciclabile, restituendo visibilità a un tracciato che il tempo ha già reso quasi invisibile. La stesura della nuova vernice serve a preparare il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Altri 6 chilometri di piste ciclabili. Tocca a Ospedale e via CorcianeseIl Comune di Perugia accelera sulla mobilità sostenibile e mette un nuovo tassello nel progetto delle piste ciclo-pedonali finanziate dal Pnrr. Viaggio nel disastro delle nuove piste ciclabili di NapoliAbbiamo percorso le nuove piste ciclabili di Napoli a Fuorigrotta realizzate coi fondi del PNRR. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: FOTO | Pista ciclabile e passeggiate ecologica: lavori in corso; Viterbo 80 anni fa era una città di macerie e polvere ma con la voglia di ripartire.