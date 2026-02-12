Viaggio nel disastro delle nuove piste ciclabili di Napoli

Le nuove piste ciclabili di Napoli a Fuorigrotta sono già al centro di polemiche. Sono state realizzate con i fondi del PNRR, ma molti ciclisti e residenti si sono accorti subito che qualcosa non funziona. Alcuni tratti sono ancora incompleti, altri sono più stretti di quanto previsto, e alcuni sono disegnati direttamente sui marciapiedi. La sensazione è che siano state fatte in fretta, senza un’attenzione precisa alle reali esigenze di chi le dovrebbe usare. Ora si aspetta di capire se si riuscirà a sistemare

Abbiamo percorso le nuove piste ciclabili di Napoli a Fuorigrotta realizzate coi fondi del PNRR. Percorsi disegnati su marciapiede, alcuni mai conclusi, altri al di sotto delle misure standard previste. Il risultato è che l'esperienza della bici a Napoli continua a essere destinata a due categorie esclusive: amatori e coraggiosi. Chi vorrebbe spostarsi ogni giorno così può sperare al massimo di essere deriso.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Fuorigrotta Lavori in cantiere a via Rio Salto I: nuove piste ciclabili e modernizzazione delle infrastrutture idriche e fognarie A San Mauro Pascoli partono i lavori per migliorare le strade. Dal ministro Salvini un milione di euro per nuove piste ciclabili a Jesi Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato un milione di euro al Comune di Jesi per la realizzazione di nuove piste ciclabili. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Fuorigrotta Argomenti discussi: Viaggio nel disastro delle nuove piste ciclabili di Napoli; Ascensori rotti e scale mobili fuori uso: il viaggio nel disastro della metro di Milano mentre iniziano le Olimpiadi; Viaggio di ritorno: bendate, ammanettate, minacciate; Rigopiano, la sentenza d'appello bis: condannati tre ex dirigenti della Regione Abruzzo per disastro colposo. Tuttosport: Viaggio tra i Granata Club: 'Disastro Toro, era scritto'La parola ai tifosi, viaggio tra gli umori dei Granata Club: 'Disastro Toro, era scritto' è uno dei titoli proposti da Tuttosport di oggi. Le parole: ... torinogranata.it La metà delle coppie si lascia dopo il primo viaggio insiemeEbbene sì: il tuo primo viaggio di coppia potrebbe essere anche l’ultimo. Il primo viaggio insieme sarebbe la prova definitiva del funzionamento (o meno!) della relazione e troppo spesso diventa un ... 105.net Un breve viaggio è quasi finito in disastro quando un gatto affamato, in cerca di cibo extra, ha acceso accidentalmente i fornelli facendo cadere un contenitore su una manopola. I proprietari sono tornati e hanno trovato la casa piena di fumo e di odore di plasti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.