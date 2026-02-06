Pirelli boccia la proposta del socio cinese | niente scorporo di Cyber Tyre

Pirelli ha deciso di non seguire la proposta del socio cinese China National Tire & Rubber Corporation di scorporare Cyber Tyre. La società ha respinto l’idea di dividere quel settore, senza aprire a ulteriori negoziati. La decisione arriva mentre le trattative tra i soci si fanno più tese.

Pirelli boccia la proposta del socio cinese China National Tire & Rubber Corporation (Cnrc), controllato del Gruppo Sinochem, relativo allo spin-off del business Cyber Tyre. Tale proposta era stata avanzata dall'azionista cinese a fine gennaio, insieme alla proposta di modifica del meccanismo di nomina dei membri del Cda, ed acuisce le frizioni fra i soci italiani e cinesi, già culminate nella decisione di non rinnovare il patto parasociale. Il Board ha infatti condiviso l'opinione dell'Ad Andrea Casaluci di voler mantenere le attività in questione nell'ambito delle attività del Gruppo, perché considerate strategiche nel nuovo contesto del settore auto.

