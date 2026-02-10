airpods pro indiscrezioni suggeriscono sensore ir intelligente o fotocamera nel prossimo modello

Apple potrebbe aggiungere un sensore IR o una fotocamera ai prossimi AirPods Pro. Le indiscrezioni circolano da qualche giorno e indicano che il nuovo modello potrebbe migliorare la percezione dell’ambiente circostante. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la possibilità di integrare queste tecnologie apre a funzioni ancora più avanzate per gli utenti.

un’indiscrezione recente indica che i prossimi airpods pro di apple potrebbero introdurre un sensore ir o una fotocamera per potenziare la consapevolezza dello spazio circostante. con questo upgrade, l’azienda intende far evolvere l’uso degli auricolari oltre la semplice riproduzione, offrendo funzionalità che interpretano ambiente e movimenti. l’obiettivo è rendere l’ascolto quotidiano più intelligente, più sicuro e più consapevole, senza aggiungere complessità all’esperienza d’uso. gli airpods pro in arrivo potrebbero utilizzare una fotocamera o un sensore ir per alimentare la consapevolezza spaziale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

