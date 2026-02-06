Meloni la sicurezza con giudizio Mattarella lima il decreto Fermi pene aggravanti Nordio evoca le Brigate Rosse

Il governo ha approvato il nuovo decreto sulla sicurezza. Meloni si impegna a mantenere un equilibrio tra fermezza e giudizio, mentre Mattarella ha deciso di limare alcune parti del testo. Nel decreto ci sono nuove norme su fermi, pene e aggravanti. Nordio ha anche fatto riferimento alle Brigate Rosse, alimentando il dibattito politico. Ora si attende il provvedimento in Parlamento, tra tensioni e critiche da entrambe le parti.

Passa il decreto sicurezza ma sarà il pm a decidere sul fermo di prevenzione. Nuovi reati, tutele penali per gli agenti. Il Colle costituzionalizza il testo e il governo rimanda il blocco navale. Meloni: "Indignata per le scarcerazioni di Askatasuna" Roma. Abbassate i coltelli. Arriva il decreto Sicurezza, il Cdm approva. Non cadete nella trappola. La destra voleva di più, la sinistra non può urlare "regime!". Non siamo di fronte alla legge Scelba, Piantedosi non è Bava Beccaris e Mattarella ha usato la matita rossa e blu. Il testo viene costituzionalizzato. Il fermo di prevenzione è di dodici ore, ma serve (e ci mancherebbe!) la convalida del pm che può disporre il rilascio immediato.

