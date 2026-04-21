Durante la discussione in Aula sul Decreto Sicurezza, i deputati delle opposizioni sono entrati nell’area riservata ai banchi del governo, occupandoli temporaneamente. La protesta si è verificata nel corso di una votazione sulle pregiudiziali, che è stata respinta con 148 voti contrari. La scena si è svolta davanti ai deputati presenti, creando un momento di tensione tra le forze politiche.

I deputati delle opposizioni hanno accerchiato i banchi del governo nell’Aula della Camera ‘occupandone’ lo spazio durante la discussione sul decreto Sicurezza, in una votazione sulle pregiudiziali, respinte con 148 no. “Non potete bloccare i lavori del Parlamento, liberate i banchi del governo”, ha detto il presidente di turno Fabio Rampelli che ha poi espulso il dem Arturo Scotto, seduto proprio sui banchi dell’esecutivo, e sospeso la seduta. La tensione è stata alle stelle per diversi secondi, con molti deputati di spicco in prima fila tra i quali la capogruppo Pd Chiara Braga, il pentastellato Riccardo Ricciardi, Laura Zanella e Marco Grimaldi di Avs.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governo

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