Pinguini Tattici Nucleari scritte misteriose in centro e sui Navigli | cosa sta succedendo

Nelle vie principali di Milano sono comparse affissioni con cartelloni arancioni, sui quali si legge la parola “Scusa” accompagnata dalla sagoma di un pinguino. Le scritte sono state notate sia nel centro città che sui Navigli, attirando l’attenzione dei passanti. Al momento non ci sono spiegazioni ufficiali riguardo a queste installazioni, che sono state segnalate da diversi cittadini. Nessun altro elemento o messaggio è stato ancora reso noto.

In giro per le vie principali di Milano sono apparse alcune affissioni misteriose. Si tratta di cartelloni arancioni con una semplice scritta che recita “Scusa” e la sagoma di un pinguino. La trovata della bandSi tratta della nuova trovata del gruppo pop Pinguini Tattici Nucleari. Ma cosa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate I Pinguini Tattici Nucleari annunciano sui social nuovi appuntamenti live. Nel divertente video anche il comico Andrea Pisani(askanews) – I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato oggi sui loro canali social un divertente video teaser che anticipa l’annuncio dei prossimi... Pinguini Tattici Nucleari in tour, date e cittàI Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare dal vivo e l’annuncio dei nuovi concerti ha già acceso l’entusiasmo collettivo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Anche i Pinguini Tattici Nucleari al Concertone del Primo Maggio, tutti gli artisti che si esibiranno; Gara illegittima per il Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari: opposizione all’attacco della giunta Salis; PINGUINI TATTICI NUCLEARI completano la line up del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO ROMA 2026; Concertone del Primo Maggio a Roma, ci saranno anche i Pinguini Tattici Nucleari. Pinguini Tattici Nucleari, scritte misteriose in centro e sui Navigli: cosa sta succedendoIn giro per le vie principali di Milano sono apparse alcune affissioni misteriose. Si tratta di cartelloni arancioni con una semplice scritta che recita Scusa e la sagoma di un pinguino. La trovata ... milanotoday.it PINGUINI TATTICI NUCLEARI in arrivo nuova musica?IIn occasione dell’uscita del film Cena di Classe, nelle sale dal 26 marzo, la nuova commedia corale diretta da Francesco Mandelli, ispirata all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, viene ... newsic.it Da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari: scopri il programma del Concertone a Roma, gli eventi a Taranto e i musei aperti. Tutto quello che devi sapere per il 1° maggio 2026 https://ebx.sh/E40BnT - facebook.com facebook I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a trasformare la piazza di #1M2026 in un unico, immenso coro. Sarà una storia bellissima da raccontare! x.com