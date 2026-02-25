Pilar Fogliati conferma l' amore per Fabio Paratici | Una persona speciale

Pilar Fogliati sarà una delle grandi protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio. Carlo Conti, alla guida di questa edizione della kermesse canora al fianco di Laura Pausini, l'ha voluta come co-conduttrice insieme ad Achille Lauro e Lillo. L'attrice, al suo ritorno all'Ariston dopo l'ospitata dello scorso anno col cast di Follemente di Paolo Genovese, potrebbe non essere da sola nella Città di Fiori: il suo nuovo compagno, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina da una manciata di settimane, potrebbe raggiungerla a Sanremo. È stata la stessa Pilar, intervistata dal Messaggero in vista di questo atteso debutto alla co-conduzione di Sanremo, a confermare la storia d'amore con Paratici: "Ho concluso da un annetto una relazione molto lunga, ma nel frattempo ho iniziato per fortuna una storia con una persona nuova, speciale", ha ammesso l'attrice, prima di svelare di non essere abituata alle attenzioni dei paparazzi: "Se sei felice, a queste cose non fai caso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche:

Pilar Fogliati conferma l’amore per Paratici e si prepara a Sanremo 2026: “Da Conti mi aspetto una battuta”

Chi è Fabio Paratici, il fidanzato di Pilar Fogliati

Temi più discussi: Pilar Fogliati conferma l’amore per Paratici e si prepara a Sanremo 2026: Da Conti mi aspetto una battuta; Chi è Fabio Paratici, il fidanzato (da un anno) di Pilar Fogliati (che la seguirà a Sanremo?); Pilar Fogliati conquista il web: scatti sofisticati dopo la conferma a Sanremo; Sanremo, Pilar Fogliati: L'arte lente giusta per raccontare il Paese.

Pilar Fogliati conferma la relazione con il fidanzato Paratici: «Fabio a Sanremo? Lui ha tanto da fare e il mondo del calcio è così lontano»La co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 conferma la relazione con il direttore sportivo della Fiorentina e aggiunge: «Mi auguro tantissimo che la squadra viola si salvi, ma ... corrierefiorentino.corriere.it

Pilar Fogliati conferma l’amore per Paratici e si prepara a Sanremo 2026: Da Conti mi aspetto una battutaPilar Fogliati, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, conferma la relazione con Fabio Paratici, ex calciatore e attuale dirigente della Fiorentina ... dilei.it

#Sanremo2026 Carlo Conti (Official Page)e i 3 aggettivi per i co-conduttori di questa sera: Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. L’inviata #GR1 Marcella Sullo - facebook.com facebook

Pilar Fogliati conferma la relazione con il fidanzato Paratici: «Fabio a Sanremo Lui ha tanto da fare» x.com