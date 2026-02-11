Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati l'attrice è innamorata di Fabio Paratici | Mi piace molto sono contenta

Pilar Fogliati e Fabio Paratici fanno coppia da alcuni mesi. L’attrice conferma di essere innamorata e felice con il direttore sportivo della Fiorentina. La loro relazione è ormai sulla bocca di tutti, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Intanto, i fans seguono con curiosità gli aggiornamenti sulla coppia.

Pilar Fogliati è fidanzata con Fabio Paratici. L'attrice e il direttore sportivo della Fiorentina fanno coppia da alcuni mesi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

