Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati l'attrice è innamorata di Fabio Paratici | Mi piace molto sono contenta

Pilar Fogliati e Fabio Paratici fanno coppia da alcuni mesi. L’attrice conferma di essere innamorata e felice con il direttore sportivo della Fiorentina. La loro relazione è ormai sulla bocca di tutti, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Intanto, i fans seguono con curiosità gli aggiornamenti sulla coppia.

Pilar Fogliati è fidanzata con Fabio Paratici. L'attrice e il direttore sportivo della Fiorentina fanno coppia da alcuni mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Fogliati Paratici

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fogliati Paratici

Argomenti discussi: Nel cuore di Matteo Paolillo non c'è Jacqueline: ecco chi è la sua fidanzata da due anni; Simone Fosco non è il fidanzato di Patty Pravo, lo stilista 33enne: La notizia resiste alle continue smentite; Chi è il fidanzato di Stefania Constantini: Vai e prenditi ciò che meriti. L’amore di Domenico per la stella del curling; Martina Miliddi di Affari Tuoi, chi è il fidanzato Simone Milani: il lavoro ad Amici e il no al flirt con De Martino.

L’amore di Domenico per Stefania Constantini: Vai e prenditi ciò che meriti. Chi è il fidanzato della stella del curlingPortiere di hockey sul ghiaccio, ha 27 anni ed è nato a Pieve di Cadore come la campionessa dei ghiacci. È accanto a lei alle Olimpiadi ... quotidiano.net

Il bacio di Stefania Constantini al fidanzato dopo il bronzo olimpico: chi è il compagno hockeista della regina del Curling azzurroMomento romantico dopo il podio conquistato con Mosaner per l'italiana, seguita nella finalina di Cortina da Domenico Dalla Santa: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

LA SFIDA E... L'AMORE Il ritorno in Italia di Fabio Paratici coincide anche con le prime immagini della nuova coppia con l'attrice Pilar Fogliati, tra le altre cose una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo #paratici #pilarfogliati #gossip #violan - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com