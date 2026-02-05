Marco Liorni | Mia moglie gelosa delle Professoresse de L'Eredità? Non mi guardano troppa differenza d'età
Marco Liorni si apre e racconta i suoi problemi di cuore. Il conduttore di L'Eredità dice che sua moglie è gelosa delle professoresse del programma, perché sono più giovani e non gli fanno nemmeno caso. Liorni spiega anche di aver superato crisi personali e di dover gestire le tentazioni sul set, senza nascondere le difficoltà di una vita sotto gli occhi di tutti.
Il conduttore de L'Eredità si confessa a cuore aperto: dalle crisi superate con Giovanna Astolfi alla gestione delle tentazioni sul set. "Sì, ho ricevuto avances nell'ambiente: una donna mi si avvinghiò con la gamba, io mi sono sfilato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Marco Liorni: "Mia moglie gelosa delle Professoresse dell'Eredità? No, loro non mi guardano"
Marco Liorni smentisce le voci sulla gelosia nei confronti delle professoresse dell’Eredità.
Marco Liorni: “Mi godo L’Eredità e lavoro a una novità. La gaffe più grande? Da inviato a Verissimo, fermai la diretta”
