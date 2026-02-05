Marco Liorni | Mia moglie gelosa delle Professoresse de L'Eredità? Non mi guardano troppa differenza d'età

Marco Liorni si apre e racconta i suoi problemi di cuore. Il conduttore di L'Eredità dice che sua moglie è gelosa delle professoresse del programma, perché sono più giovani e non gli fanno nemmeno caso. Liorni spiega anche di aver superato crisi personali e di dover gestire le tentazioni sul set, senza nascondere le difficoltà di una vita sotto gli occhi di tutti.

