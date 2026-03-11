L' assessore diventa avversario e il sindaco gli revoca le deleghe

A Cagnano Varano, con le elezioni amministrative ormai vicine, i rappresentanti delle istituzioni locali e i civici si stanno preparando per il voto. L’assessore, che fino a poco tempo fa faceva parte della maggioranza, è diventato avversario politico e il sindaco ha deciso di revocargli le deleghe. La situazione si anima in vista del prossimo appuntamento elettorale.