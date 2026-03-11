L' assessore diventa avversario e il sindaco gli revoca le deleghe
A Cagnano Varano, con le elezioni amministrative ormai vicine, i rappresentanti delle istituzioni locali e i civici si stanno preparando per il voto. L’assessore, che fino a poco tempo fa faceva parte della maggioranza, è diventato avversario politico e il sindaco ha deciso di revocargli le deleghe. La situazione si anima in vista del prossimo appuntamento elettorale.
A Cagnano Varano le Amministrative sono oramai alle porte e in città rappresentanti delle istituzioni, civici e politici, si organizzano per farsi trovare pronti all'imminente appuntamento elettorale. Non senza strascichi. Difatti, il sindaco Michele Di Pumpo, che con la sua ‘Per Cagnano’ tenterà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Solofra, il sindaco revoca le nomine degli assessori e le deleghe dei consiglieri comunali
Garbagnate: il sindaco toglie le deleghe a un assessore e ne nomina un altroOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai...