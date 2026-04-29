Pietra forte grigio-ocra alberi e pedoni Come cambierà piazza dell’Unità Italiana | il progetto e i risvolti
La piazza dell’Unità Italiana, caratterizzata da pietra forte grigio-ocra, alberi e passanti, sta per essere oggetto di un intervento di riqualificazione. Il progetto prevede modifiche all’area per migliorare la fruibilità e l’aspetto dello spazio pubblico. La trasformazione coinvolge diversi aspetti dell’ambiente urbano, con l’obiettivo di rendere più vissuto e funzionale il luogo, che da oltre un secolo rappresenta un punto centrale della città.
Per oltre un secolo piazza dell’Unità Italiana ha attraversato la storia della città senza riuscire a diventare, fino in fondo, uno spazio vissuto. Snodo strategico tra la stazione di Firenze Santa Maria Novella e il cuore del centro storico, ogni giorno è attraversata da migliaia di persone.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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