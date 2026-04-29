Pietra forte grigio-ocra alberi e pedoni Come cambierà piazza dell’Unità Italiana | il progetto e i risvolti

La piazza dell’Unità Italiana, caratterizzata da pietra forte grigio-ocra, alberi e passanti, sta per essere oggetto di un intervento di riqualificazione. Il progetto prevede modifiche all’area per migliorare la fruibilità e l’aspetto dello spazio pubblico. La trasformazione coinvolge diversi aspetti dell’ambiente urbano, con l’obiettivo di rendere più vissuto e funzionale il luogo, che da oltre un secolo rappresenta un punto centrale della città.