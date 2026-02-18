Nel nome dell’unità La Pietra rivendica | Potevamo imporci ma conta più il ’noi’

La Pietra ha deciso di rivendicare il suo ruolo, spiegando che, nonostante le possibilità di imporsi, ha scelto di privilegiare il senso di squadra. Durante una riunione con i suoi sostenitori, ha sottolineato che il valore del gruppo viene prima delle proprie ambizioni personali, portando come esempio il modo in cui hanno condiviso le decisioni più delicate.

di Alessandro Benigni PISTOIA Contrariamente a quelle che erano le aspettative all’indomani delle elezioni regionali, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra per le prossime amministrative pistoiesi non sarà un esponente di Fratelli d’Italia. Il lungo stallo tra i meloniani e gli alleati si è risolto nella giornata di lunedì, con il passo indietro di Gabriele Sgueglia (candidato designato di Fdi) e l’indiretta incoronazione dell’attuale sindaco facente funzione Anna Maria Celesti (Forza Italia). "Ma non è sconfitta, anzi, tutt’altro": lo afferma con convinzione Patrizio La Pietra, sottosegretario del Masaf nonché esponente di maggior spicco nel partito pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

