pier silvio berlusconi nel giorno del suo compleanno compie un gesto solidale

Nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di contribuire a una causa benefica. Ha donato una somma di denaro a un’organizzazione che si occupa di assistenza sociale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Nessun’altra informazione aggiuntiva è stata resa pubblica riguardo all’importo o alla natura esatta dell’iniziativa.

. Ecco cosa ha fatto. Nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi sceglie ancora una volta la strada della discrezione e della concretezza, trasformando una ricorrenza personale in un gesto di solidarietà destinato a lasciare il segno sul territorio. Per celebrare l’anniversario, l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di donare 50 pacchi alimentari al Comune di Rapallo, con l’obiettivo di sostenere le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà economica. Leggi anche Cioè omaggia i Paninari: in edicola la nostalgia anni ’80 con gadget esclusivo Stando a quanto riporta IlgossipItalia: “Pier Silvio Berlusconi spegne 57 candeline e sceglie una location super esclusiva: la Piazzetta di Portofino.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Pier Silvio Berlusconi ed il discorso fatto ai dipendenti di Mediaset per gli auguri di Natale

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