Nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi riceve un articolo dalla Germania pubblicato sulla Börsen-Zeitung, il principale quotidiano economico tedesco. Il testo presenta un ritratto luminoso del figlio del Cavaliere, senza ulteriori dettagli o commenti. La pubblicazione si concentra sulla figura di Berlusconi, senza indicare altre reazioni o sviluppi collegati.

E fu proprio nel giorno del suo compleanno che per Pier Silvio Berlusconi, dalla Geramania, arriva un regalo assai gradito: un ritratto, luminoso, dedicato al figlio del Cav dalla Börsen-Zeitung, il principale quotidiano economico tedesco. Nel profilo redatto dal giornale si rimarca la traiettoria industriale e la visione strategica alla guida di Mfe-MediaForEurope, con un’attenzione particolare alla tenuta e al rilancio del mezzo televisivo nell’epoca delle piattaforme globali. “Berlusconi crede nel futuro della televisione ”, sottolinea la Börsen-Zeitung, indicando una linea che attraversa tutte le scelte del gruppo e che trova riscontro anche nei processi di consolidamento del mercato europeo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi, nel giorno del compleanno un clamoroso articolo dalla Germania

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