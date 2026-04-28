Nel giorno del suo compleanno, la stampa economica tedesca dedica attenzione a Pier Silvio Berlusconi, evidenziando il suo ruolo nel settore televisivo. La notizia si concentra sulla sua posizione all’interno del gruppo mediatico e sulle sue attività recenti. Nessuna altra informazione viene fornita, né vengono menzionate eventuali dichiarazioni o eventi collegati alla celebrazione. La copertura si limita a descrivere l’interesse della stampa internazionale nei confronti del dirigente italiano.

Pier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori della stampa economica tedesca proprio nel giorno del suo compleanno. La Börsen-Zeitung, tra i più autorevoli quotidiani finanziari della Germania, gli dedica un ampio ritratto incentrato sulla sua visione industriale e sul progetto europeo portato avanti con MFE-MediaForEurope. “Berlusconi crede nel futuro della televisione”, scrive il giornale, sintetizzando la linea strategica che guida le principali mosse del gruppo: rafforzare il ruolo della TV anche in un mercato sempre più segnato dalla crescita delle piattaforme globali e dai nuovi modelli di consumo digitale. La visione di Pier Silvio Berlusconi secondo la Börsen-Zeitung.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi crede nel futuro della TV: il ritratto della Borsen-Zeitung nel giorno del suo compleanno

Notizie correlate

Berlusconi crede nel futuro della TV: il ritratto della Börsen-Zeitung nel giorno del suo compleannoProprio nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori del più prestigioso quotidiano economico tedesco, la...

Pier Silvio Berlusconi nel solco della tradizione: mimose su tutte le scrivanie delle collaboratrici MediasetPier Silvio Berlusconi rende omaggio a tutte le donne dipendenti di Mediaset in occasione della Festa della Donna con un gesto ormai consolidato...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Marina Berlusconi rassicura Meloni: Leali alla premier, Forza Italia sta nel centrodestra; Fiorello a La Pennicanza, irrompe Sal Da Vinci e nessuno ci crede; Berlusconi dopo Berlusconi: Forza Italia alla prova della rifondazione del centro; Fiorello a La Pennicanza irrompe Sal Da Vinci e nessuno ci crede.

Berlusconi crede nel futuro della TV: il ritratto della Börsen-Zeitung nel giorno del suo compleannoPier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori del più prestigioso quotidiano economico tedesco, la Börsen-Zeitung ... msn.com

Pier Silvio Berlusconi? Alla guida del principale impero televisivo d’Europa – Mediaset, tv, politica, Portofino e… – La Germania incorona il Ceo di MfePier Silvio Berlusconi? Alla guida del principale impero televisivo d’Europa – La Germania incorona il Ceo di Mediaset. Tv, politica, Portofino e… Il ritratto All’età di 56 anni Pier Silvio ... affaritaliani.it

Il 28 aprile del 1969 nasceva l'imprenditore Pier Silvio Berlusconi #accaddeoggi x.com

Auguri di buon compleanno a Pier Silvio Berlusconi che oggi compie 57 anni. Imprenditore e dirigente d'azienda, attuale Amministratore Delegato e Vicepresidente di MFE - MEDIAFOREUROPE Da marzo 2026, ha assunto anche i ruoli di Chairman e Group facebook