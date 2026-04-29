Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno dona 100 pacchi alimentari a famiglie bisognose

In occasione del suo compleanno, l’Amministratore delegato di un importante gruppo televisivo ha deciso di consegnare 100 pacchi alimentari a famiglie in difficoltà. La celebrazione si è svolta nella Piazzetta di Portofino, dove ha preso parte alla festa con amici e conoscenti. Durante l’evento, ha annunciato la distribuzione dei pacchi come gesto di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno.

Pier Silvio Berlusconi compie gli anni e non si dimentica dei più bisognosi. In occasione del suo compleanno, festeggiato ieri sera nella Piazzetta di Portofino, l’Amministratore delegato del gruppo Mediaset, ha voluto accompagnare la celebrazione con un gesto concreto di solidarietà. Pier Silvio Berlusconi per il suo compleanno dona 100 pacchi alimentari. L’iniziativa voluta da Pier Silvio Berlusconi è quella di voler donare 100 pacchi alimentari nei prossimi giorni a famiglie indigenti dei comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Un gesto per suggellare ancora una volta il rapporto con il territorio che da anni è ormai la sua casa. Nel...🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno dona 100 pacchi alimentari a famiglie bisognose Notizie correlate Compleanno di Pier Silvio Berlusconi a Portofino, consegnati 50 pacchi per le famiglie indigentiFedele al suo stile di vita e alla decisione di risiedere a Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha scelto la Piazzetta della Perla del Tigullio per... Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno compie un gesto solidale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi punta sul tech e chiama un pezzo da novanta per rafforzare Prosieben, di chi si tratta; TG5: Pier Silvio Berlusconi: Il mio sogno è continuare a crescere insieme Video; Un appello a Pier Silvio Berlusconi, al direttore della Rai Giorgio Meloni e al signor Warner. Potete fare iniziare la prima serata ad un'ora decente? Pensate che non abbiamo una minc*** da fare?: così Luciana Littizzetto; Berlusconi crede nel futuro della Tv: la Börsen-Zeitung celebra Pier Silvio nel giorno del compleanno. Pier Silvio Berlusconi , compleanno in piazza a Portofino: «Grazie per aver accolto la mia meravigliosa famiglia». Il regalo per le persone in difficoltàIn occasione del suo compleanno, festeggiato nella Piazzetta di Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha voluto accompagnare la celebrazione con un gesto concreto di solidarietà: ... leggo.it Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino e dona 50 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà-VIDEOCompleanno in piazzetta con amici e istituzioni, poi il gesto solidale per Rapallo: Grazie alla Liguria, qui valori autentici ... telenord.it Compleanno di Pier Silvio Berlusconi a Portofino, consegnati 50 pacchi per le famiglie indigenti x.com Festa di compleanno in Piazzetta per Pier Silvio Berlusconi https://buff.ly/dEuyFVH - facebook.com facebook