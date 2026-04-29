Ogni anno, i contribuenti possono decidere di destinare il 5x1000 alla ricerca sanitaria, una scelta semplice che permette di supportare lo sviluppo di nuove terapie e tecnologie senza dover pagare di più. Questa possibilità viene offerta tramite la dichiarazione dei redditi e rappresenta un modo diretto per contribuire al miglioramento della salute pubblica. La decisione di devolvere questa percentuale non comporta oneri extra per i cittadini, ma può fare la differenza nel settore medico.

Destinare il 5x1000 alla ricerca sanitaria rappresenta una scelta concreta con cui i contribuenti possono sostenere il progresso medico senza alcun costo aggiuntivo. La normativa italiana prevede infatti la possibilità di devolvere una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale, tra cui rientra a pieno titolo la ricerca in ambito sanitario. Le modalità di accesso al contributo e l’individuazione degli enti beneficiari sono stabilite dal DPCM 23 luglio 2020, che definisce criteri e categorie ammesse. Possono partecipare al riparto gli enti già destinatari di finanziamenti pubblici per la ricerca sanitaria, le...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pieno appoggio alla ricerca

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