Piedimonte San Germano nascondeva la cocaina nelle parti intime Denunciata una 50enne

A Piedimonte San Germano, una donna di 50 anni è stata denunciata a piede libero dopo che le forze dell'ordine hanno scoperto che nascondeva cocaina nelle parti intime. La donna, già nota alle autorità, è stata coinvolta in un recente intervento antidroga nel territorio ciociaro. L'operazione ha portato all'identificazione di sostanze stupefacenti e al suo successivo deferimento.

Un nuovo intervento antidroga condotto sul territorio ciociaro ha portato alla denuncia a piede libero di una donna di 50 anni, del posto e già nota alle forze dell'ordine. L'ipotesi di reato a suo carico è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.La perquisizione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Nascondeva la droga nelle parti intime: 18enne denunciatoIl giovane è stato sorpreso nel corso di un servizio perlustrativo dei carabinieri a bordo di un'Alfa Romeo Mito, in compagnia di altre due persone,... Colloquio nel carcere di Pescara con l’hashish nelle parti intime: denunciata una foggianaArrivava dalla provincia di Foggia la donna che avrebbe tentato di introdurre 100 grammi di hashish all’interno del carcere San Donato di Pescara,... Tutti gli aggiornamenti Nascondeva la droga nell'intimo: denunciata una cinquantenneCirca 7 grammi di cocaina già suddivisa in 11 dosi e materiale per il confezionamento sequestrati dai carabinieri ... ciociariaoggi.it Piedimonte San Germano, 300 grammi di droga nascosti in casa: 27enne finisce agli arresti domiciliariSorpreso in casa con 300 grammi di droga: 27enne arrestato per spaccio. L'attività è stata portata a termine nel quadro di specifici servizi, che hanno interessato tutto il territorio di competenza, ... ilmessaggero.it