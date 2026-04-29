Piccoli eroi a Capezzano | l’asilo supera la prova di evacuazione

Le bambine e i bambini dell’asilo di Capezzano hanno preso parte a un’esercitazione di evacuazione organizzata per testare le procedure di sicurezza. L’attività, che si è svolta questa mattina, ha coinvolto gli adulti presenti per garantire la corretta gestione dell’evacuazione. L’obiettivo principale è stato verificare i tempi di uscita e l’organizzazione delle uscite di emergenza, in modo da assicurare la sicurezza di tutti i presenti in caso di reale emergenza.

? Cosa sapere Alunna dell'asilo di Capezzano partecipano a un'esercitazione di evacuazione per la sicurezza sul lavoro.. Il sindaco Francesco Morra promuove la prevenzione nelle scuole per formare cittadini consapevoli.. A Capezzano, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i piccoli alunni dell’asilo hanno affrontato con estrema lucidità e spirito di cooperazione una prova di evacuazione scolastica. L’esercitazione, che ha coinvolto direttamente i bambini della scuola dell’infanzia, si è svolta con un clima di serenità e attenzione costante. I più piccoli hanno dimostrato una capacità sorprendente di seguire le procedure, collaborando tra loro durante tutto il percorso di uscita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli eroi a Capezzano: l’asilo supera la prova di evacuazione Notizie correlate Leggi anche: Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: i baby alunni dell'asilo di Capezzano partecipano alla prova di evacuazione Leggi anche: La puzza di gas, l'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco: cosa è successo all'asilo nido a Santa Barbara