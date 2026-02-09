La puzza di gas l' evacuazione e l' intervento dei vigili del fuoco | cosa è successo all' asilo nido a Santa Barbara

Questa mattina all’asilo nido a Santa Barbara è scoppiato il panico. Poco dopo le 9, le maestre hanno sentito un odore forte di gas e hanno subito chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono arrivati in fretta e hanno evacuato i bambini e il personale, mentre tentavano di capire cosa avesse causato la puzza. Per ora non si segnalano feriti, ma l’episodio ha creato molta paura tra le famiglie e gli operatori.

Momenti di allerta all'asilo nido “A colori” di Santa Barbara, a Viterbo. Poco dopo le 9 di lunedì 9 febbraio è stato avvertito un forte odore acre che ha fatto scattare l'allarme tra gli educatori e il personale della struttura. La paura era quella di una fuga di gas. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per verificare la situazione nei locali del nido comunale di via dei Tarquini. I piccoli che erano all'interno, così come educatori e personale, sono stati messi subito in sicurezza e fatti uscire, permettendo ai pompieri di effettuare i controlli necessari senza rischi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

