Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro | i baby alunni dell' asilo di Capezzano partecipano alla prova di evacuazione

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i bambini dell'asilo di Capezzano hanno preso parte a una simulazione di evacuazione. L’attività si è svolta con i piccoli che hanno seguito le istruzioni, muovendosi con ordine e attenzione. La prova ha coinvolto gli alunni in un momento pratico volto a sensibilizzarli sui comportamenti corretti in situazioni di emergenza.

Lodevole iniziativa presso la scuola dell'infanzia di Capezzano. “In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i bambini hanno partecipato a una prova di evacuazione, affrontando ogni momento con calma, attenzione e grande spirito di collaborazione. Un esempio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: i dati di ArezzoArezzo, 27 aprile 2026 – In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro del 28 aprile, i dati diffusi dall’INAIL sulle... Leggi anche: Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro: open day e safety check gratuiti alla Livith s.p.a. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro: al centro il benessere psicosociale dei lavoratori; 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 'Non è fatalità. È il sistema che va cambiato'; 63ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni; Giornata Mondiale della Terra: la sfida del cambiamento. 28 Aprile: Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul LavoroIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, l’AUSL IRCCS di Reggio Emilia ... redacon.it Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, al centro il benessere psicosocialePromossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. In Italia nel 2025, secondo l'Inail, 792 hanno perso la vita (ANSA) ... ansa.it Campi Flegrei. . GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO D'AUTORE, MANFREDI: LA LETTURA FORMA CITTADINI CONSAPEVOLI - facebook.com facebook Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2025, secondo i dati pubblicati questo febbraio dall'Inail, i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono stati 792. L'ediz x.com