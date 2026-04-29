Piazzale Serventi Ubaldi | Le firme dei cittadini vengano tenute in considerazione

Lo scorso 14 aprile, in Comune sono state depositate 466 firme raccolte dai cittadini che chiedono una revisione del progetto per Piazzale Serventi. La richiesta mira a considerare le opinioni della comunità prima di procedere con eventuali modifiche o approvazioni. La petizione è stata consegnata ufficialmente alle autorità locali, che ora sono chiamate a valutare le istanze presentate.

Sono state depositate lo scorso 14 aprile in Comune le 466 firme raccolte dai cittadini per chiedere una revisione dell’idea progettuale relativa a Piazzale Serventi. “L’Amministrazione dice di aver ascoltato le richieste dei cittadini, ma dalle idee progettuali uscite dal concorso è chiaro che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Piazzale Serventi, raccolta firme dei cittadini: “Le nostre richieste non considerate”Il 14 aprile sono state depositate in Comune le 466 firme raccolte dai cittadini per chiedere di rivedere l’idea progettuale su Piazzale Serventi. Rigenerazione urbana di piazzale Serventi: aggiudicato il concorso di ideeSi è concluso il concorso di idee per la rigenerazione urbana di piazzale Serventi, promosso nell’ambito delle attività di riqualificazione e...