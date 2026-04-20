Piazzale Serventi raccolta firme dei cittadini | Le nostre richieste non considerate

Il 14 aprile sono state depositate in Comune 466 firme raccolte dai cittadini per chiedere una revisione del progetto su Piazzale Serventi. I residenti hanno presentato le firme per sollecitare una riunione o un confronto con le autorità competenti, evidenziando che le loro richieste non sono state prese in considerazione. La questione riguarda l’area pubblica e le modifiche proposte dall’amministrazione comunale.

Il 14 aprile sono state depositate in Comune le 466 firme raccolte dai cittadini per chiedere di rivedere l’idea progettuale su Piazzale Serventi. La battaglia per il piazzale non si ferma, neanche dopo la conclusione del Concorso di idee che “disattende sostanzialmente le richieste che avevamo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Ciclabile, scattano i lavori dopo la raccolta firme dei cittadiniCi sono buone notizie per la sistemazione dell’importante pista ciclabile di via Cesenatico, l’importante collegamento che corre parallelo alla lunga... Antenna 5G, nuovo fronte. Scattata la raccolta firme: “No sopra le nostre teste”Pontedera, 10 marzo 2026 – Si allarga la nuova protesta dei residenti di Treggiaia che si schierano contro alla costruzione dell’antenna 5G anche sul...