Rigenerazione urbana di piazzale Serventi | aggiudicato il concorso di idee

È stato assegnato il progetto vincente per la riqualificazione di piazzale Serventi, dopo la conclusione del concorso di idee promosso per rinnovare e valorizzare gli spazi pubblici della zona. L’iniziativa fa parte di un intervento più ampio di rigenerazione urbana volto a migliorare l’aspetto e l’utilizzo degli ambienti cittadini. La scelta è stata comunicata ufficialmente dopo le fasi di selezione e valutazione.