Rigenerazione urbana di piazzale Serventi | aggiudicato il concorso di idee
È stato assegnato il progetto vincente per la riqualificazione di piazzale Serventi, dopo la conclusione del concorso di idee promosso per rinnovare e valorizzare gli spazi pubblici della zona. L’iniziativa fa parte di un intervento più ampio di rigenerazione urbana volto a migliorare l’aspetto e l’utilizzo degli ambienti cittadini. La scelta è stata comunicata ufficialmente dopo le fasi di selezione e valutazione.
Si è concluso il concorso di idee per la rigenerazione urbana di piazzale Serventi, promosso nell’ambito delle attività di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. Con determinazione del Settore Stazione Unica Appaltante è stata approvata la graduatoria finale e disposta.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Il Villaggio delle idee: proposte e azioni partecipate per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere CelditAl via il Villaggio delle idee, fucina di proposte e azioni partecipate per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Celdit a Chieti Scalo.
Inserito in uno dei più importanti progetti europei di rigenerazione urbana, MIND è un ecosistema dedicato a innovazione, ricerca e scienze della vita - facebook.com facebook
Meno degrado, più opportunità. Per il #MIT, la rigenerazione urbana significa restituire qualità, sicurezza e identità ai territori, trasformando risorse in cantieri e cantieri in futuro. Così costruiamo l’Italia di domani. x.com