Elezioni amministrative Foiano di Val Fortore due le liste in campo | tutti i candidati

Il 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative nel comune di Foiano di Val Fortore. In questa occasione saranno presentate due liste che si affrontano per ottenere il voto degli elettori. Sono stati annunciati i nomi dei candidati che compongono le rispettive compagini. La campagna elettorale è ormai alle fasi finali, con i cittadini che si preparano a esprimere la loro preferenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento significativo anche per Foiano di Val Fortore. Due le liste in campo, pronte a contendersi la guida del Comune. 1) FOIANO RIPARTE – Michele Paoletta sindaco Capuano Giulia, Cilenti Lucio, Di Stazio Mariapia, Iampietro Donato, Paradiso Andrea, Ruggiero Giulio, Ruggiero Pietro Antonio. 2) UNITI PER FOIANO – Giuseppe Ruggiero sindaco Casamassa Donatella, Cilenti Angela, Cilenti Antonio Giovanni, Cilenti Giovanna, Cilenti Incoronata Lucia Immacolata, Facchiano Antonio, Martucci Carmine, Martucci Domenico, Mascia Nazzareno, Masella Lucia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative Foiano di Val Fortore, due le liste in campo: tutti i candidati Notizie correlate Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro... Elezioni amministrative Castelpoto, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante per il rinnovo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni Comunali Foiano di Val Fortore 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Foiano – Amministrative, Ruggiero lancia la sfida: pronta la lista; A Foiano della Chiana appuntamento con ‘liberi dai rifiuti’, nell'ambito dei percorsi educativi per l'ambiente con le scuole; Elezioni Comunali, dove si vota in Campania il 24 e 25 maggio 2026. Elezioni Comunali Foiano di Val Fortore 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaFoiano di Val Fortore è uno dei Comuni della provincia di Benevento al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì ... ilmattino.it Elezioni Comunali, dove si vota in Campania il 24 e 25 maggio 2026Elezioni Comunali, dove si vota in Campania il 24 e 25 maggio 2026. Tutti i Comuni al voto in provincia di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. In ... ilmattino.it Il turismo a Foiano della Chiana continua a crescere e a consolidarsi come uno dei principali motori di sviluppo del territorio #valdichiana #foianodellachiana #turismo - facebook.com facebook