Piazza Angelini volta pagina e supera le auto | Un’alternativa alla frenesia della Corsarola

Piazza Angelini a Bergamo cambia volto, lasciando alle spalle il ruolo di parcheggio lungo la Corsarola. Da oggi l’area si propone come un luogo dedicato agli incontri e alla socializzazione, offrendo un’alternativa alla frenesia del centro storico. La riqualificazione mira a valorizzare lo spazio pubblico, rendendolo più accessibile e vivibile per residenti e visitatori. La trasformazione è stata annunciata e avviata con l’obiettivo di riqualificare l’area.

Bergamo. Per decenni è stata soprattutto un parcheggio affacciato sulla Corsarola. Da oggi, invece, piazzetta Angelini prova a diventare uno spazio di incontro. Il taglio del nastro nella mattina di mercoledì 29 aprile: l’inaugurazione conclude un intervento di riqualificazione avviato dal Comune nel gennaio 2026 con un investimento di circa 250 mila euro finanziato direttamente dalle casse di Palazzo Frizzoni. Il progetto ha trasformato l’area in uno spazio pedonale con alberi, panchine e l’eliminazione dei parcheggi, nell’ottica di restituire la piazza alla socialità. “Con l’intervento la piazzetta è diventata un luogo di incontro – dichiara la sindaca Elena Carnevali -.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate 4 maggio: stop alla frenesia, ecco come vivere la Giornata della LentezzaL’associazione l’Arte del Vivere con Lentezza organizzerà il prossimo 4 maggio la Giornata della Lentezza, un appuntamento annuale volto a promuovere... Leggi anche: L’Atalanta volta pagina e punta alla rimonta in campionato Tutti gli aggiornamenti Piazza Angelini volta pagina e supera le auto: Un’alternativa alla frenesia della CorsarolaTaglio del nastro mercoledì 29 aprile per la nuova piazza Angelini, la sindaca Carnevali: Luogo di incontro, valore dell'intervento sotto gli occhi di tutti ... bergamonews.it Città Alta, via le auto da piazza Angelini: da gennaio i lavori - FotoPiazza Angelini, oggi segnata da sosta selvaggia e scarsa qualità urbana, si prepara a un’importante trasformazione. L’area, che deve il suo assetto agli interventi dell’ingegnere Luigi Angelini negli ... ecodibergamo.it