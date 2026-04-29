Il giornalista Franco Piantanida ha commentato la stagione del Milan di Massimiliano Allegri durante un'intervista a 'TMW Radio'. Ha affermato che il club poteva ottenere di più, ma ha anche sottolineato che l'allenatore ha fatto il massimo possibile considerando le condizioni in cui si trovava la squadra. Le sue parole sono state ascoltate nel corso di una discussione dedicata alle performance recenti del club.

Molto probabilmente il Milan tra poche giornate raggiungerà l'obiettivo stagionale dichiarato da tutti, vale a dire il ritorno in Champions League dopo l'anno di assenza. Però, fino a un mese fa, la speranza dei tifosi (ma non solo) era legata al duello Scudetto con l'Inter. Infatti, nonostante una netta differenza nel livello delle rose, sembrava che i rossoneri potessero dare del serio filo da torcere ai rivali. Così non è andata e rimangono i rimpianti. Ma con una proposta di gioco differente, magari più votato all'attacco, avrebbe potuto puntare allo Scudetto fino alla fine? A questa domanda, ha provato a dare una...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Piantanida analizza: “Il Milan poteva fare di più? Allegri ha fatto il massimo nelle condizioni in cui era”

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