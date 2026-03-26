Nel giardino affacciato sul mare, gli artigiani provenienti da tutta Italia, ciascuno con il proprio universo creativo fatto a mano, presenteranno opere e oggetti originali. Passeggiando nel parco, si potranno scoprire gioielli, illustrazioni, ceramiche, capi di abbigliamento, accessori e piccole opere d’arte. “Wanderlust – Bloom edition” propone un viaggio nella creatività pensato per adulti e bambini: nel grande parco sarà possibile esplorare il creative market, incontrare designer e partecipare a workshop e laboratori interattivi. La serra sarà lo spazio dove fermarsi a sperimentare con le proprie mani tra acquerelli, lettering, semi e tante altre attività da scoprire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - "Wanderlust bloom edition": tre giorni di artigianato, musica e workshop creativi nel giardino sul mare

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