Piantagione di marijuana in una villa a due piani e furto di energia arrestato un uomo a Ficarazzi

Un uomo è stato arrestato a Ficarazzi dopo aver scoperto una piantagione di marijuana in una villa a due piani. La serra si trovava al piano terra, mentre il primo piano era abitato normalmente. Durante le indagini, è stato anche accertato il furto di energia elettrica collegato alla coltivazione illegale. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine che hanno sequestrato le piante e gli strumenti utilizzati.

Il primo piano era una normale abitazione, mentre il piano terra ospitava una mega serra di marijuana. La polizia ha arrestato a Ficarzzi un uomo di 45 anni, palermitano, accusato di coltivazione di sostanze stupefacente e furto di energia elettrica. L’intervento è stato infatti effettuato con i.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Maxi piantagione di marijuana in un capannone: due arresti a Lodi VecchioUn’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 30 e 31 anni, a Lodi Vecchio. Lodi, scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro: due arrestiUna piantagione di marijuana dal potenziale giro d'affari di un milione di euro è stata scoperta nel lodigiano dai carabinieri che hanno arrestato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serra di marijuana in casa, scoperta piantagione indoor: denunciato un giovane; Quattro serre iperattrezzate e 135 chili di droga, smantellata centrale della marijuana nell'acquese; San Teodoro, coltivava marijuana in casa: arrestato un 53enne; Piantagione di marijuana, armi e uccelli protetti: arrestato 28enne. Piantagione di marijuana scoperta a Ghilarza: è la quarta in poche settimaneTrecentocinquanta piante di marijuana, alte tra 80 centimetri e un metro e quaranta, in piena fioritura e irrigate attraverso un sistema a cascata alimentato da una cisterna nascosta in un ovile nelle ... unionesarda.it Lapedona, piantagione di marijuana nascosta nel bosco ma scoperta dal cielo: serre e piante sequestrate, 57enne nei guaiLAPEDONA - Piantagione di marijuana nascosta nel bosco ma scoperta dal cielo: serre e piante sequestrate, 57enne nei guai. La piantagione, completa di serre, timer e sistema di irrigazione e ... corriereadriatico.it Insalata di pasta freddatubettini rigati..cozze locali.. fagioli borlotti..immancabile la piantagione di prezzemolobuon pranzo a tutti - facebook.com facebook