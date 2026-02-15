Lodi scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro | due arresti
I carabinieri di Lodi hanno scoperto una grande piantagione di marijuana in un capannone di Lodi Vecchio, causando il sequestro di oltre un milione di euro di droga. Durante l’intervento, hanno trovato 1.200 piante e 14 chili di marijuana già pronti per essere venduti. Due persone sono state arrestate sul posto.
Una piantagione di marijuana dal potenziale giro d'affari di un milione di euro è stata scoperta nel lodigiano dai carabinieri che hanno arrestato due cittadini albanesi di 30 e 31 anni. In un capannone a Lodi Vecchio, i militari hanno trovato 1.200 piante pronte per l'essiccazione e 14 chili della stessa sostanza già confezionati e pronti per lo spaccio. L'edificio e tutti i macchinari (per la piantumazione, coltivazione e lavorazione) sono stati posti sotto sequestro. I due arrestati si trovano nel carcere di Lodi, in attesa dell'udienza di convalida. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Operazione antidroga RAV tra Caltanissetta e Palermo, arresti e sequestro di marijuana da 16 milioni di euro
Questa mattina, i carabinieri hanno portato a termine un’operazione antidroga tra Caltanissetta e Palermo.
Controlli sulle concessioni demaniali, scoperta evasione da un milione di euroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Blitz dei carabinieri in un capannone di Lodi Vecchio: scoperta una piantagione di droga. Due arrestiL’operazione Sequestrate 1.200 piante di marijuana, ormai pronte per l’essiccazione, e 14 chili di infiorescenze già confezionate ... ilcittadino.it
Nel capannone 1200 piante di marijuana: arrestati i due coltivatori indoorL’operazione dei carabinieri della Compagnia di Milano Duomo: in manette due cittadini di origine albanese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ... ilgiorno.it
Sedi inesistenti e corsi mai svolti: frode da 3 milioni scoperta dalla Finanza di Lodi https://www.lodiedintorni.com/primo-piano/sedi-inesistenti-e-corsi-mai-svolti-frode-da-3-milioni-scoperta-dalla-finanza-di-lodi/ facebook
Nella sede milanese della #Cameradicommercio di Milano MonzaBrianza Lodi la mostra "Il valore della misura. Un viaggio alla scoperta della #metrologia". Per la prima volta, esposti tre dei volumi settecenteschi dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert bit.ly x.com