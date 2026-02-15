I carabinieri di Lodi hanno scoperto una grande piantagione di marijuana in un capannone di Lodi Vecchio, causando il sequestro di oltre un milione di euro di droga. Durante l’intervento, hanno trovato 1.200 piante e 14 chili di marijuana già pronti per essere venduti. Due persone sono state arrestate sul posto.

Una piantagione di marijuana dal potenziale giro d'affari di un milione di euro è stata scoperta nel lodigiano dai carabinieri che hanno arrestato due cittadini albanesi di 30 e 31 anni. In un capannone a Lodi Vecchio, i militari hanno trovato 1.200 piante pronte per l'essiccazione e 14 chili della stessa sostanza già confezionati e pronti per lo spaccio. L'edificio e tutti i macchinari (per la piantumazione, coltivazione e lavorazione) sono stati posti sotto sequestro. I due arrestati si trovano nel carcere di Lodi, in attesa dell'udienza di convalida. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lodi, scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro: due arresti

Questa mattina, i carabinieri hanno portato a termine un’operazione antidroga tra Caltanissetta e Palermo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.