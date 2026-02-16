Maxi piantagione di marijuana in un capannone | due arresti a Lodi Vecchio
A Lodi Vecchio, la polizia ha scoperto una grande piantagione di marijuana all’interno di un capannone, causando preoccupazioni sulla sicurezza locale. Gli agenti hanno arrestato due persone dopo aver sequestrato numerose piante e attrezzature per la coltivazione. La scoperta si è resa possibile grazie a un’operazione mirata, che ha portato alla luce un’attività illegale molto estesa.
Maxi Piantagione di Marijuana a Lodi Vecchio: Due Arresti e un Allarme per la Sicurezza del Territorio. Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 30 e 31 anni, a Lodi Vecchio. L’intervento, scaturito da segnalazioni di residenti, ha permesso di scoprire una maxi piantagione di marijuana all’interno di un capannone, con oltre 1.200 piante pronte per l’essiccazione e 14 chilogrammi di droga già confezionata. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle aree rurali e sull’efficacia dei controlli sul territorio. La Segnalazione dei Residenti e l’Intervento dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
Lodi, scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro: due arresti
I carabinieri di Lodi hanno scoperto una grande piantagione di marijuana in un capannone di Lodi Vecchio, causando il sequestro di oltre un milione di euro di droga.
Lodi, scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro: arrestati due albanesi
A Lodi, due cittadini albanesi sono stati arrestati dopo che i carabinieri hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana valutata circa un milione di euro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il capannone trasformato in una maxi serra di marijuana: 1.200 piante e 14 kg pronti per la vendita; Lodi Vecchio, il capannone trasformato in una maxi serra di marijuana: sequestrate 12 mila piante; Trafficanti di droga tra Riesi e Palermo finiscono in cella: coltivavano marijuana per 16 milioni di euro; Il capannone trasformato in una maxi serra di marijuana: 1.200 piante e 14 kg pronti per la vendita.
Il capannone trasformato in una serra di marijuana: sequestrate 12 mila pianteIndagini e blitz dei carabinieri della compagnia milanese Duomo dopo ore di appostamenti. Arrestati due uomini di 30 e 31 anni ... msn.com
Apani, maxi-piantagione di marijuana nascosta nel giardino: arrestata una coppia di ultracinquantenniTrovate 540 piante e oltre 40 chili di droga già confezionata. Sequestrati anche ventilatori, lampade e materiale per la coltivazione Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Lodi Vecchio, il capannone trasformato in una maxi serra di marijuana: sequestrate 12 mila piante - facebook.com facebook