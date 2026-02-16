Maxi piantagione di marijuana in un capannone | due arresti a Lodi Vecchio

A Lodi Vecchio, la polizia ha scoperto una grande piantagione di marijuana all’interno di un capannone, causando preoccupazioni sulla sicurezza locale. Gli agenti hanno arrestato due persone dopo aver sequestrato numerose piante e attrezzature per la coltivazione. La scoperta si è resa possibile grazie a un’operazione mirata, che ha portato alla luce un’attività illegale molto estesa.

Maxi Piantagione di Marijuana a Lodi Vecchio: Due Arresti e un Allarme per la Sicurezza del Territorio. Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 30 e 31 anni, a Lodi Vecchio. L’intervento, scaturito da segnalazioni di residenti, ha permesso di scoprire una maxi piantagione di marijuana all’interno di un capannone, con oltre 1.200 piante pronte per l’essiccazione e 14 chilogrammi di droga già confezionata. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle aree rurali e sull’efficacia dei controlli sul territorio. La Segnalazione dei Residenti e l’Intervento dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

