Piano regolatore portuale Alberghina Mpa | Subito stop cautelativo e tavolo tecnico

Un rappresentante di associazioni di categoria ha richiesto un intervento immediato sul piano regolatore portuale, evidenziando la mancanza di una visione chiara e sostenibile del progetto. Secondo quanto dichiarato, le perplessità sono state espresse già durante la discussione in consiglio comunale e, a distanza di mesi, si ribadisce la necessità di sospendere temporaneamente l’iter. È stato inoltre richiesto l’avvio di un tavolo tecnico per valutare le conseguenze sul territorio e sull’ambiente.

"Torniamo a ribadire la necessità di una sospensione immediata del Prp, le forti perplessità che abbiamo sin dal primo passaggio in aula consiliare espresso su un Prp privo di visione organica e potenzialmente dannoso x il tessuto urbano e ambientale della città oggi a distanza di mesi sono.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Enna: professionisti propongono tavolo tecnico Imu per calcoli più equi e trasparenti, adatti al nuovo Piano Regolatore.Una forte spinta per una revisione dei criteri di calcolo dell’Imu arriva dai professionisti della provincia di Enna, che hanno formalmente chiesto... Piano regolatore del porto, dal Senato via libera all'ampliamento dei limiti territoriali dell'Autorità portualeNovità per l'ampliamento dei limiti territoriali dell'Autorità portuale del mare della Sicilia orientale. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Piano regolatore portuale, Alberghina (Mpa): Subito stop cautelativo e tavolo tecnico. Piano regolatore del porto di Catania, Ciancio e Bonaccorsi (M5S): Servono approfondimentiParticolarmente grave - spiegano i consiglieri di opposizione - è il rischio di trasformazione irreversibile di due aree simbolo della costa catanese: la scogliera dell’Armisi, interessata da interve ... cataniatoday.it Porto verso l’ampliamento dei cantieri: adeguamento del piano regolatore portualeImperia. Il futuro del porto passa dal potenziamento dell’area cantieristica e da una richiesta formale alla Regione Liguria per l’adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore portuale. È quest ... riviera24.it