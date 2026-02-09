Enna | professionisti propongono tavolo tecnico Imu per calcoli più equi e trasparenti adatti al nuovo Piano Regolatore

Una proposta dei professionisti di Enna chiede di rivedere i criteri di calcolo dell’Imu. Hanno scritto al Comune per istituire un tavolo tecnico permanente che arrivi a metodi più chiari e giusti, anche in vista del nuovo Piano Regolatore. L’obiettivo è semplificare e rendere più trasparenti le decisioni fiscali sulla casa.

Una forte spinta per una revisione dei criteri di calcolo dell’Imu arriva dai professionisti della provincia di Enna, che hanno formalmente chiesto all’Amministrazione comunale l’istituzione di un tavolo tecnico permanente. L’obiettivo è garantire un’imposizione fiscale più equa e trasparente, evitando distorsioni legate alle reali potenzialità edificatorie dei terreni, in un contesto normativo in rapida evoluzione con l’arrivo del nuovo Piano Regolatore Generale. La richiesta, che non si configura come una mera formalità ma come una vera e propria presa di posizione, è stata avanzata dalla Rete delle Professioni Tecniche della provincia di Enna, un consorzio che riunisce Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Geometri e Geometri laureati, Ordine degli Architetti e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

