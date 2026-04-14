Piano regolatore del porto dal Senato via libera all' ampliamento dei limiti territoriali dell' Autorità portuale

Il Senato ha approvato un provvedimento che consente l'ampliamento dei limiti territoriali dell'Autorità portuale della Sicilia orientale. La decisione riguarda le modifiche al piano regolatore del porto, con l'obiettivo di estendere le aree di competenza dell'ente portuale. La delibera apre la strada a nuove attività e sviluppi nell'area portuale, senza specificare ulteriori dettagli sulle zone interessate.

Novità per l'ampliamento dei limiti territoriali dell'Autorità portuale del mare della Sicilia orientale. Oggi l'VIII commissione del Senato ha dato il via libera allo schema di Decreto che estende la circoscrizione territoriale del Porto di Catania all'area nord dell'infrastruttura, proposto dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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