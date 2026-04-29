Il ministro dell’Economia ha presentato un piano che prevede la riduzione del deficit pubblico al 2,1% del PIL entro il 2029, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i conti dello Stato. Tra le misure annunciate ci sono tagli alle spese e una stretta sul Superbonus, un incentivo fiscale legato alle ristrutturazioni edilizie. Il piano mira a rispettare gli impegni europei e a garantire maggiore stabilità finanziaria.

? Cosa sapere Giorgetti propone riduzione del deficit al 2,1% entro il 2029 per stabilizzare i conti.. Il piano prevede controlli sulle frodi Superbonus e proroga accise carburanti dopo maggio.. Il piano di rientro del disavanzo pubblico presentato da Giorgetti davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato prevede una discesa del deficit dal 2,9% previsto per il 2026 fino al 2,1% entro il 2029, puntando a restare sotto la soglia europea del 3% già dai conti del corrente anno. Durante l’audizione dedicata al Documento di finanza pubblica 2026, il titolare del Tesoro ha delineato una strategia basata sul monitoraggio costante delle variabili economiche, come le pressioni inflattive e le tensioni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Giorgetti: tagli al deficit e stretta sul Superbonus

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