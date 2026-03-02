Conti pubblici nel 2025 deficit scende al 3,1% Giorgetti | Dato provvisorio peccato colpo di coda Superbonus

Nel 2025, il rapporto tra indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e il Pil si attesta al 3,1%, rispetto al 3,4% del 2024. Il ministro delle finanze ha commentato che si tratta di un dato ancora provvisorio, evidenziando comunque un miglioramento rispetto all’anno precedente. Si segnala anche che il cosiddetto Superbonus ha rappresentato un elemento di fluttuazione nel quadro dei conti pubblici.

(Adnkronos) – **** Nel 2025 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,1%, a fronte del -3,4 % nel 2024. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil è stato pari a +0,7% (+0,5% nel 2024). Lo comunica l'Istat. Nel 2025 il rapporto tra debito e Pil è salito al 137,1% dal 134,7%, il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 2.258.049 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è cresciuto dello 0,5% rileva l'Istat. Il dato del deficitPil pari al 3,1% nel 2025 non è quello definitivo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Bankitalia sui conti pubblici, il deficit è in calo nel 2025

Giorgetti apre all’aumento delle spese militari: “Con deficit sotto al 3% saranno sostenibili”Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha difeso a spada tratta le potenzialità dell’aumento delle spese della difesa e...

Tutto quello che riguarda Conti pubblici.

Temi più discussi: L’Argentina di Milei, due anni dopo; Focus UPB sui bilanci europei 2026, crescita moderata e pressione sui conti per la spesa militare; Gli investimenti contro il rischio idrogeologico sono lo 0,05% del Pil e solo il 46% degli importi riguarda opere finite; Tasse verdi, patrimoniali e lotta all’evasione: le indicazioni UE per finanziare le spese in difesa.

Conti pubblici, l’Istat: nel 2025 il rapporto deficit-Pil cala al 3,1%Roma, 2 mar. (askanews) – Nel 2025 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,1%, a fronte del -3,4 % nel 2024. Lo ha reso noto l’Istat. Il s ... askanews.it

Istat, Pil italiano in crescita dello 0,5% nel 2025 trainato dalla domanda internaSecondo Istat migliorano deficit e occupazione nel 2025, mentre export e scorte frenano la dinamica economica complessiva. fortuneita.com

Conti pubblici, l’ #Istat: nel 2025 il rapporto deficit- #Pil cala al 3,1% x.com

L'ALLARME | La Corte dei conti: «Finanziamenti pubblici sviati dalle loro finalità». Nel 2025 sono state aperte 674 istruttorie, 269 gli atti di citazione in giudizio. La Calabria è ai primi posti - facebook.com facebook