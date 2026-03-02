Deficit in calo ma non abbastanza per l’Europa L’Italia resta sopra la soglia del 3% Giorgetti | Colpa del Superbonus

Il deficit italiano si riduce, ma rimane sopra la soglia del 3 per cento stabilita dall’Unione Europea. Secondo le ultime stime, il calo non è sufficiente a soddisfare i parametri richiesti, e le autorità italiane continuano a monitorare la situazione. Il ministro dell’Economia ha attribuito questa situazione al Superbonus, evidenziando come questa misura influisca sui conti pubblici.

Roma, 2 marzo 2026 – Il deficit scende, ma non abbastanza per consentire all’Italia di archiviare subito il dossier più scomodo con Bruxelles. Nel 2025 l’indebitamento netto cala al 3,1% del Pil dal 3,4% del 2024, mentre la crescita si ferma a +0,5%. Il dato è migliore dell’anno precedente, ma resta sopra quella soglia del 3% che per il governo aveva un valore ben più che simbolico: significava certificare il ritorno sotto il tetto europeo, rafforzare la credibilità dell’esecutivo e presentarsi al confronto con l’Ue con un profilo più solido. Invece il traguardo, almeno per il momento, sfuma per un decimale, e quel decimale si trasforma in un caso politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nel 2025 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,1%, a fronte del...

