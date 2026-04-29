Piano assunzioni tra i dossier caldi partiti all’oscuro e altolà di Dicesare | manca la copertura finanziaria

Il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che comprende la pianificazione triennale delle assunzioni, si trova tra i dossier più delicati in vista della verifica politica al Comune di Foggia. La proposta, ancora sconosciuta ai partiti e al consiglio, ha suscitato l’attenzione per la mancanza di copertura finanziaria e le proteste di alcuni esponenti, tra cui il presidente della commissione competente.

È destinato a finire tra i dossier caldi della verifica politica al Comune di Foggia il nuovo Piao, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, uno dei principali strumenti di programmazione e governance dell’ente che include la pianificazione triennale delle assunzioni.La sindaca Maria Aida.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate ZES, Errico (FI): “Garantire la copertura finanziaria dei crediti d’imposta”Tempo di lettura: 2 minuti“È necessario assicurare la piena copertura finanziaria dei crediti d’imposta ZES per l’annualità 2025, tutelando le... Rai, Legge elettorale e antisemitismo, dossier 'caldi' prima del referendumAGI - Prima o dopo il referendum? La campagna elettorale in Parlamento si gioca anche sul 'timing' di leggi e temi sul tavolo da affrontare alla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lazio senza infermieri, dalla Regione un piano da 74 milioni per assumere nuovo personale. I numeri; Concorsi Comune di Firenze 2026: 357 Assunzioni, Bandi in Arrivo e Come Prepararsi; Lazio, piano da 74 milioni per 1.600 infermieri nel 2026: scontro politico sulle assunzioni; Personale del Comune, la Cisl Fp: Piano insufficiente, servono assunzioni stabili. Piano assunzioni tra i dossier caldi, partiti all’oscuro e altolà di Dicesare: manca la copertura finanziariaIl Piao tra i nodi della verifica politica a Palazzo di Città. La questione di metodo agita ancora una volta la maggioranza. E le previsioni di spesa non risultano sostenibili ... foggiatoday.it Campania. Con il Piano assunzioni, in arrivo circa 5 mila nuove unità. Delusione tra i sindacati mediciIl documento sotto la lente dei sindacati della dirigenza medica che esprimono un netto dissenso sul programma illustrato dalla struttura commissariale. Rilievi tecnici, riserve e perplessità che ... quotidianosanita.it #Cronaca Ambito S2, assunzioni per i servizi sociali: una boccata d’ossigeno per il Piano di Zona della Costiera amalfitana - facebook.com facebook