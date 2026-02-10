ZES Errico FI | Garantire la copertura finanziaria dei crediti d’imposta
La questione dei crediti d’imposta per le Zone Economiche Speciali torna a far parlare. Errico di Forza Italia insiste sulla necessità di garantire risorse sufficienti per coprire i crediti d’imposta del 2025. Secondo l’esponente politico, serve una copertura finanziaria stabile per tutelare le imprese che hanno già investito e per rafforzare a lungo termine il settore produttivo regionale. La proposta mira a evitare che le aziende si trovino in difficoltà a causa di mancanze di fondi, sostenendo così la crescita economica della zona.
Tempo di lettura: 2 minuti "È necessario assicurare la piena copertura finanziaria dei crediti d'imposta ZES per l'annualità 2025, tutelando le imprese che hanno già investito e rafforzando in modo strutturale il tessuto produttivo regionale". È quanto afferma il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, che ha formalmente sottoposto la questione all'attenzione del presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, e dell'assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola. Come evidenziato dal consigliere azzurro, lo Stato ha già garantito una parte significativa dei crediti d'imposta richiesti a fronte di investimenti regolarmente certificati entro il 15 novembre 2025, stanziando ulteriori risorse per incrementarne la copertura complessiva.
