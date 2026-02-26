Rai Legge elettorale e antisemitismo dossier ' caldi' prima del referendum

AGI - Prima o dopo il referendum? La campagna elettorale in Parlamento si gioca anche sul 'timing' di leggi e temi sul tavolo da affrontare alla vigilia o nel post data 22 e 23 marzo. Tanti sono i dossier ma in un Parlamento che si riunirà prima della data referendaria solo due o tre giorni a settimana le partite in ballo rischiano tutte di slittare. Si convertirà di sicuro il dl Pnrr e quello sulle bollette a Montecitorio, mentre al Senato approda il decreto sicurezza. Ma gli scontri sono molteplici tra maggioranza e opposizione. Sulla Rai, per esempio. In Commissione di vigilanza la presidente Barbara Floridia ha fissato per l'11 marzo l'audizione dell'ad Giampaolo Rossi. 🔗 Leggi su Agi.it

Legge elettorale, il governo accelera: chiudere prima del referendum sulla giustizia. Con l’incognita VannacciSe il No dovesse imporsi, la nuova legge elettorale resterebbe comunque in piedi, già incardinata e pronta a ridisegnare i rapporti di forza La...

Le sfide del governo Meloni nel 2026, dal referendum alla legge elettoraleAGI - "L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio": così Giorgia Meloni ha voluto...

Legge elettorale: Governo verso proporzionale/ Premio maggioranza sopra 40%: info ballottaggio e preferenzeGoverno pronto a presentare la bozza di legge elettorale: schema proporzionale con premio di maggioranza sopra il 40% (altrimenti ballottaggio) ... ilsussidiario.net

Effetto Vannacci. Meloni cauta sulla legge elettorale e Giorgetti: Fa male alla Lega. Rischiamo di scomparireIl generale è un pensiero fisso della destra. Nelle ultime ventiquattro ore si è aggirato a Roma con il suo gessato e ha comunicato che sarà ospite a Sanremo. E' la strategia varietà ... ilfoglio.it

