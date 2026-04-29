Pianese-Ternana parte l’operazione ‘Play off’ | rossoverdi decimati tra assenze e problemi fisici

Il primo turno dei play off tra Pianese e Ternana si svolgerà domenica 3 maggio alle 20 al Comunale di Piancastagnaio, in una sfida che segue quella di una settimana fa tra le stesse squadre, ma giocata in campi invertiti. La Ternana arriva con diversi giocatori decimati da assenze e problemi fisici, mentre la Pianese si prepara a questa partita con l’obiettivo di avanzare nel torneo.

Un nuovo confronto a distanza di una settimana, seppur a campi invertiti, tra Pianese-Ternana. Il primo turno ‘Play Off’ si apre con la sfida in programma domenica 3 maggio (ore 20) al Comunale di Piancastagnaio. Scontato il sold out nel settore ospiti dove verranno collocati i tifosi delle Fere.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pianese-Ternana, data ed orario del match Play off: un solo risultato a disposizione per i rossoverdi Leggi anche: Ternana, rossoverdi ai Play Off: avversario e regolamento Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pianese-Ternana, data ed orario del match Play off: un solo risultato a disposizione per i rossoverdi; Ternana: l’ultima di campionato è amara (1-3). Ora di nuovo la Pianese; Ternana-Pianese 1-3, Fazio: Mancato l’atteggiamento; Ternana-Pianese 1-3. Nel secondo tempo la disfatta. Pianese, missione compiuta! Vince a Terni (1-3): playoff in casa ancora con la TernanaNon conta la cronaca perché quel che è successo a Terni è un’impresa. E’ lo straordinario risultato di una squadra di un piccolo paese dell’Amiata, la Pianese, che vince a casa ... amiatanews.it Calcio Serie C. Pianese, la grande avventura prosegue. Conto alla rovescia per la TernanaSulle ali dell’entusiasmo per lo storico traguardo raggiunto, il sesto posto, e con la volontà di proseguire l’avventura, la ... msn.com Si avvicina Pianese-Ternana, gara valida per il 1° turno dei Playoff di Serie C Tutte le info su prezzi, modalità di acquisto e dettagli sulla prelazione: https://uspianese.it/news/pianese-ternana-info-biglietti-e-diritto-di-prelazione/ Vi aspettiamo allo stadio! - facebook.com facebook