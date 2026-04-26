Ternana rossoverdi ai Play Off | avversario e regolamento

La stagione regolare del girone B di Serie C si è conclusa e la Ternana si è qualificata per i Play Off. La squadra giocherà in trasferta contro la Pianese nel primo turno dei playoff. Il regolamento prevede che le sfide siano a eliminazione diretta, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. La partita si terrà sul campo della squadra avversaria.

Terminata la stagione regolare del girone B di Serie C. Per la Ternana gara in trasferta sul campo della Pianese, nel primo turno dei Play off. I rossoverdi avranno un solo risultato a disposizione da conseguire entro i novanta minuti più recuperi ossia la vittoria. La gara è in programma.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terni Volley Academy ai Play out: avversario dei Dragons, date e regolamento Il Salento del volley brilla a Copertino: le rossoverdi volano ai play-off da primatisteOPERTINO – Il palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino” è stato teatro di una degna conclusione per la stagione regolare del campionato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ternana, la meritata gioia dopo la settimana più difficile: ora nel futuro Play Off e ancora aule di Tribunale; LIVE / Bra-Ternana 1-2, i rossoverdi tornano ad assaporare la vittoria: decisivo sul gong un gol di Leonardi; Calcio serie C, Bra - Ternana si gioca regolarmente: il Tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio ai rossoverdi; Pontedera, stop sogni. Ternana non aiuta i granata. Carrarese e Ternana ai play off Grosseto e Lucchese tra i proOra è ufficiale. La serie C riparte a luglio con play off e play out dopo che è stato deciso che le prime tre di ciascun girone (Monza, Vicenza e Reggina) sono promosse in serie B e le ultime (Gozzano ... lanazione.it Rassegna stampa - Il Messaggero - La Ternana non molla e punta ai play offLa Ternana non molla e punta ai play off titola Il Messaggero oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo. Lunedì mattina in campo per riprendere gli allenamenti. Sabato la Ternana torna a ... ternananews.it GAME DAY - SEMIFINALE | Play Off 5° Posto Allianz Milano Valsa Group Modena Domenica 26 aprile – 17:00 Allianz Cloud Diretta DAZN e VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #SuperLega x.com | PLAY OFF 5° POSTO Itas Trentino maschile già in finale: nel prossimo weekend gara 1 alla BTS Arena # #trentinonelcuore - facebook.com facebook