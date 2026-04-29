Piacenza Mosaico | Si sta spudoratamente privatizzando la città

Un’associazione nata dalle proteste di piazza Cittadella accusa un gruppo di interessi di portare avanti una privatizzazione della città. Secondo quanto riferito, ci sarebbe un “partito degli affari” coinvolto in questa operazione, che sta modificando l’assetto pubblico locale. La denuncia si inserisce nel dibattito sulle trasformazioni urbanistiche e sulla gestione delle risorse cittadine, evidenziando una crescente preoccupazione tra i residenti.

Per “Piacenza Mosaico”, associazione nata dalle proteste di piazza Cittadella, ci sarebbe un «partito degli affari», che sta «privatizzando la città in maniera spudorata». Eros Franzini, ex Movimento 5 Stelle, è uno dei referenti del gruppo di cittadini che si è coagulato nella lotta contro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum, Ugl Piacenza aderisce al comitato civico di Piacenza Farnese “per un giusto sì” Piacenza: 15 progetti culturali per riattivare la cittàQuindici progetti culturali riceveranno sostegno economico dal Comune di Piacenza per animare la città lungo tutto l’anno 2026, con contributi che...